Désaccord…

L’activistes et ses compagnons exprimaient dans la rue leur désaccord contre l’interdiction du port de voile à l’École Sainte Jeanne d’Arc. En effet, la polémique sur le port de voile refait surface au Sénégal.

Décision…

Selon l’école la décision d’interdire le port du voile est conforme à ce qui a toujours été observé dans l’ensemble des établissements de la Congrégation à travers le monde (57 pays) et en particulier, dans la province de l’Afrique de l’Ouest, composée du Sénégal, du Burkina-Faso, du Niger et du Togo.

Documents…

Pour rappel, Karim Xrum Xax et huit (8) autres de ses compagnons ont été arrêtés la semaine passée à la Place de l’Indépendance, suite à une vaste opération de sensibilisation et de distribution de flyers et de documents dans les artères, marchés, gares routières, entre autres, pour informer les citoyens et les appeler à la mobilisation pour tirer au clair l’affaire sur le fer de la Falémé et le « scandale à 10 milliards FCfa » révélé par BBC et qui mouille le frère du président, Aliou Sall.

Senego