Urgent – Koungheul Accident spectaculaire entre un particulier et un car « Ndiaga Ndiaye »

Un accident spectaculaire, ce dimanche après-midi, a eu lieu non loin de Missirah, sur la route de Koungheul. Un véhicule particulier et un car « Ndiaga Ndiaye » sont entrés en collision. Les deux automobilistes ont eu un choc frontal. Le car s’est renversé sur la chaussée causant de nombreux blessés. La berline, qui a été complètement pulvérisée, s’est déportée en contre-bas de la route.

Gendarmes, sapeurs-pompiers et urgentistes sont arrivés promptement sur les lieux. Les blessés ont été rapidement évacués vers les structures sanitaires et hospitalières les plus proches. Les forces de sécurité routières appellent à plus de prudence en cette période du Daaka de Médina Gounass.