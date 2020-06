La Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui devait se tenir entre le 9 janvier et le 6 février 2021 au Cameroun, vient d’être reportée.

le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, va prendre la parole pour évoquer le nouveau calendrier des compétitions, à la suite des nombreux reports lors de la crise sanitaire mondiale du nouveau coronavirus.

Cette décision a été prise en raison des incertitudes sur l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus et surtout à cause des problèmes de calendrier puisque 4 matchs des éliminatoires restent à disputer avec seulement deux dates FIFA disponibles, en octobre et en novembre. Plutôt que de reporter l’événement de 6 mois, à l’été 2021, la CAF a préféré le reporter d’un an.