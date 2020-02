Le service des douanes du Nigéria a intercepté mardi plus de 6,8 millions de dollars d’un passager à l’aéroport international Murtala Muhammed.

Une source qui a révélé cela à The Nation, a déclaré qu’un employé de l’aéroport lié au mouvement de l’argent avait été arrêté.

Le président Muhammadu Buhari a juré de sécuriser le pays et de ramener la corruption à son minimum avant de quitter ses fonctions.

Pour ce faire, il a nommé tous les chefs de service, l’inspecteur général de la police et le contrôleur général des douanes nigérianes, Ahmed Ali, pour aider la Commission des délits économiques et financiers, l’EFCC, l’ICPC et d’autres agences de sécurité dans la lutte contre l’insécurité et la corruption dans le pays.