Sokhna Aïda Diallo et ses talibés continuent de créer la polémique. Après l’interdiction du Khalife général des mourides qui lui a demandé de ne plus venir lui rendre visite, c’est autour des “Baye Fall” de lui emboîter le pas. Dans une vidéo, le Khalife général de cette communauté, par la voix de son porte-parole, met en garde la veuve de feu Cheikh Béthio. “On demande à AÏda Diallo, si elle tient à sa vie, de laisser tout tranquillement Cheikh Ibra Fall. Elle n’a qu’à amener ses contrevérités ailleurs sinon on est prêt à faire face”, prévient Serigne Saliou Fall.

