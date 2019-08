Urgent – Me Wade fait éclater le (Sen), Omar Sarr et cie radiés du Pds

Dans un communiqué, l’ancien président de la République a annoncé la formation d’un nouveau Secrétariat exécutif national, dans les prochains jours. Dans le même sens, il déclare dissoudre le Secrétariat exécutif national (Sen) du Parti démocratique sénégalais (Pds) que composaient Omar Sarr et les membres de cette structure, dont le dernier renouvellement a eu lieu, en 2015.

Pour rappel, Me Wade Me qui avait tenté de joindre, pendant trois tours d’horloge, son numéro deux, sans succès, avait menacé de destituer Oumar Sarr de son poste de secrétaire général adjoint . Ce dernier avait refusé de lui faire le compte-rendu de la rencontre du Front de résistance national (FRN) sur le dialogue politique.

L’ancien président de la République était obligé ce jour-là d’appeler sur le portable de la femme de Oumar Sarr pour pouvoir communiquer avec le Secrétaire général adjoint et non moins Coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds).

Tout était donc parti du dialogue national initié par Macky Sall. Me Wade a depuis le début interposé ses conditions. Il exigeait une personnalité neutre et indépendante pour diriger le dialogue et non le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Selon le chef de file du Pds, il est hors de question d’entamer le processus d’un dialogue avec quelqu’un qui est juge et parti.

Cependant, d’autres cadres du Pds ne cachaient plus leur volonté d’accepter la main tendue du chef de l’Etat en ce qui concerne le dialogue national du 28 mai dernier