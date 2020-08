in Sénégal

Urgent :Messi a déjà choisi son prochain club!

Ce sera sans doute,le feuilleton de l’été dans le monde footballistique. À peine a t’il annoncé son envie de quitter Barcelone, Leo Messi a déjà trouvé un point de chute. En effet, il s’agit de Manchester City qui est prêt à accueillir la pulga. Selon nos confrères de Goal, le numéro 10 Argentin a reçu un appel de son ancien coach Pep Guardiola, qui n’a jamais caché son désir de l’avoir à ses côtés. Pour rappel, les deux ont écrit les plus belles pages de l’histoire catalane avec la fameuse épopée de 2009. De même, à City Messi ne sera pas dépaysé, il aura l’occasion de revoir son compatriote Argentin Kun Aguero. À 33 ans , Messi est au dernier virage de sa carrière professionnelle et tentera de gagner un trophée majeur avant de retourner en Argentine pour terminer sa carrière avec son club formateur Newell’s Old Boys. Mais d’ici là, il faudra convaincre la direction catalane qui ne compte pas le laisser partir gratuitement car la pulga voulait activer une clause qui la permettrait de partir gratuitement à chaque fin de saison. Mais, du côté cette idée n’est approuvée et compte bien activer sa clause libératoire qui s’élève à plus de 800 millions d’euros. De quoi refroidir l’envie de certains clubs mais tel n’est pas le cas de City qui est super liquide. De même, Manchester United, l’inter Milan et le PSG sont aussi à l’affût pour signer le génie Argentin. Wanema.info Cet article Urgent :Messi a déjà choisi son prochain club! est apparu en premier sur Sunubuzz. Tableau Borom Touba 77 266 63 63

