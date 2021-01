Urgent: Mouhamed Sall Sao vient de rendre l’âme à son domicile où il vivait seul

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Mouhamed Sall Sao est décédé ce vendredi, à son domicile où il vivait seul, nous apprend Rfm.

La gendarmerie s’occupe de son corps. Mouhamed Sall Sao a été à la tête de la liste de la coalition Assemblée Bi Nu Beug aux Législatives de 2017.

Mouhamed Sall Sao

Expert international en administration et gouvernance, le défunt fut haut fonctionnaire du Bureau organisation et méthodes et ensuite haut fonctionnaire aux Nations Unies à New York.

Condoléances

Sanslimitesn présente ses condoléances à la famille éplorée.

