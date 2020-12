URGENT – NÉCROLOGIE : LE LUTTEUR DE THIAROYE ISSA POUYE EN DEUIL

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Le lutteur de Thiaroye Issa Pouye est en deuil suite au rappel à Dieu de sa maman survenu ce matin, d’après notre source bien informée Dave Lamb Diaspora.

Une mauvaise nouvelle qui met encore le monde de la lutte dans la tristesse et la consternation car l’année 2020 est marquée par de nombreux décès en cascade. Et en cette douloureuse circonstance, Lutte TV présente ses sincères condoléances à Issa Pouye, à la famille éplorée et prie pour le repos eternel de son âme.

Que la terre lui soit légère.

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi