C’est avec consternation que xibaaru a appris le décès de Léopold Faye ancien consul général du Sénégal à Paris (sous Le magistère de Wade). Le décès est survenu ce jour au CTO de Grand Yoff. Son fils Raoul Pierre Faye l’a confirmé au téléphone à plusieurs personnalités et une annonce a été faite par Christèle Faye sur sa page facebook (repris in extenso) : « Le Seigneur a donné le Seigneur a repris que ta volonté soit faite . Un homme brave battant ayant servi sa nation comme consul a Paris a fini son pelerinage sur terre. Serviteur bon entre dans la joie de ton maître repose en paix papa Leopold Faye et que les anges t acceuillent au paradis …..Ameen. En union de prière pour le repos de son âme. »

La levée de corps est prévue ce samedi à 10h et l’enterrement au cimetière de Grand Yoff le même jour.

