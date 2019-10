L’affaire dite des 94 milliards a connu un nouveau tournant. Ousmane Sonko qui a ébruité l’affaire a été convoqué cet après midi par le doyen des juges.

Cette convocation l’a même empêché de se présenter à la conférence de presse qu’il avait convoqué. Face à ses militants, Ousmane Sonko a affiché sa satisfaction, “le doyen des juges m’a convoqué cet après midi. Je me suis rendu au Tribunal. Le juge a pris une ordonnance et fixé la consignation. L’affaire va finir au Tribunal et je vais les battre à plate couture”, a soutenu Ousmane Sonko.