Urgent: Oustaz Alioune Sall jure par Allah (SWT) et dément Abdou Karim Xrum Xax “Billahi Wal Lahi..”

L’islam (en arabe : الإسلام ; Alʾislām, « la soumission ») est une religion abrahamique s’appuyant sur le dogme du monothéisme absolu (تَوْحيد, tawhid) et prenant sa source dans le Coran, considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu (الله, Allah) révélée, au viie siècle en Arabie, à Mahomet (محمّد, Muḥammad), proclamé par les adhérents de l’islam comme étant le dernier prophète de Dieu.

Un adepte de l’islam est appelé un musulman ; il a des devoirs cultuels, souvent appelés les « piliers de l’islam ». Les musulmans croient que Dieu est unique et indivisible et que l’islam est la religion naturelle au sens où elle n’a pas besoin de la foi en l’unicité divine pour constater l’existence de Dieu, cette vérité étant donnée tout entière dès le premier jour et dès le premier Homme (Adam).

Ainsi, elle se présente comme un retour sur les pas d’Abraham (appelé, en arabe, Ibrahim), en une soumission exclusive à la volonté d’Allah.

SANCHI

Surnommée « la rivale d’Eudoxie Yao », Sanchi fait-elle le poids face à l’Ivoirienne qui, lors d’un bref passage à Dakar, au Sénégal, a mis KO des dignitaires de ce pays d’Afrique de l’Ouest ? A vous d’en juger, à travers ces photos.