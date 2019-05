Urgent – Polémique sur le port du voile : l’école Jeanne d’Arc se rétracte

« A partir de la rentrée de septembre 2019 de l’uniforme habituel, avec une tête découverte, aussi bien pour les filles que les garçons ». C’est à travers cette note que l’Institut Jeanne d’Arc a évoqué son intention d’interdire le voile. Face au tollé provoqué par cette décision, l’institut a précisé les contours de sa décison.

Selon le directeur de l’enseignement catholique, l’abbé Pierre Ndiom, l’institution Jeanne d’Arc n’interdit pas le voile, mais une façon de s’habiller qui serait à l’encontre du règlement intérieur et qui pourrait nuire à la cohabitation entre les élèves de cet établissement.

« On dit que nous interdisons le voile. Ce n’est pas le voile que nous interdisons. Mais quand nous voyons certains ports vestimentaires, qui ne collent pas avec le règlement intérieur et qui impactent la cohabitation de l’élève avec ses camarades, la pratique de l’éducation physique et sportive et ses études, nous appliquons le règlement intérieur. On ne peut pas venir comme on veut dans une école », dit-il dans des propos rapportés par nos confrères de Seneweb.