Urgent – Procès affaire Médinatoul Salam : la “peine de mort” réclamée contre Cheikh Béthio

Béthio Thioune a-t-il été complice de ses disciples dans le double meurtre de Médinatoul Salam ? À cette question, Me El Hadji Badara Ndiaye, avocat de la partie civile, a répondu « oui » lors de la reprise des audiences, ce lundi. La robe noire va même plus loin, nuançant que la peine capitale serait demandée si elle était en vigueur au Sénégal pour ainsi sanctionner le guide des Thiantacounes et ses disciples accusés des meurtres de Bara Sow et d’Ababacar Diagne.

« La complicité de Béthio Thioune a atteint son paroxysme. Il a donné un ndigëul, a aidé à inhumer et à dissimuler les corps de Bara Sow et Ababacar Diagne. Heureusement que la peine de mort pour les auteurs de meurtres n’est pas en vigueur. Heureusement que la Charia ne s’applique pas », lance-t-il lors de sa plaidoirie, rapporte dakaractu.

L’avocat est revenu sur les faits et tous les éléments nécessaires à leur compréhension. « Il n’y a pas de zones d’ombre dans ce dossier. Les faits sont têtus. L’enquête a démontré à suffisance que les accusés étaient armés. Le certificat de genre de mort est accablant. Les faits sont cruels et graves », conclut le conseil.

Avec Senenews