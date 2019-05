Urgent – Procès des ‘Thianta’ : les biens de Cheikh Béthio placés sous séquestre

Le verdict est tombé! Le guide des thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune, a été condamné, lundi 6 mai, à 10 ans de travaux forcés pour complicité du meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, le 22 avril 2012. Cette peine est en deçà des travaux forcés à perpétuité requis par le procureur.

Le juge de la Chambre criminelle du TGI de Mbour a considéré qu’il y avait des «raisons» de le condamner pour complicité de meurtre. Outre cette infraction, Béthio Thioune a été en sus reconnu coupable pour un autre chef d’accusation, celui de non dénonciation d’un meurtre. Il s’est vu infliger une décision de placement sous séquestre de tous ses biens. Le Conservateur du droit de propriété de Mbour a été saisi pour les démarches administratives.

À l’annonce du verdict, la salle d’audience est restée bruyante. Aucune réaction n’était perceptible du côté des proches des victimes. Il s’agit du dernier rebondissement en date dans ce très long feuilleton judiciaire qui tient en haleine les médias depuis sept ans. Cheikh Béthio Thioune, empêché pour raisons médicales, a été jugé et condamné par contumace.

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour a rendu son verdict du procès pour le meurtre de deux membres des Thiantacounes ce lundi.

Le guide des Thiantacounes, en séjour médical à Bordeaux, selon ses avocats, a été condamné par contumace à 10 ans de travaux forcés. Le juge a, aussi, placé sous séquestre les biens du marabout. Toutefois, Cheikh Béthio Thioune, compte tenu de son âge et de son état de santé, ne va pas purger cette peine en détention.

Quant à ses co-accusés leurs peines varient entre 15 ans et 5 ans de travaux forcés, selon le degré de leur implication dans ce double meurtre. Les thiantacounes Serigne Saliou Barro Mbacké et Pape Mamadou Hann ont été acquittés de tous les chefs.

Les héritiers des victimes recevront la somme de 200 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts. Le montant sera versé solidairement par le marabout et ses co accusés.

Le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Mbour, Youssou Diallo, avait requis une peine de travaux forcés à perpétuité à l’encontre du guide des Thiantacounes et de quinze de ses co-accusés. Il avait également réclamé une peine de 10 ans de travaux forcés contre Samba Ngom, Aziz Mbacké Ndour, Mamadou Hanne dit Pape et à Serigne Saliou Barro.

Les avocats des familles des victimes, eux, avaient demandé 3 milliards en guise de dommages et intérêts.

Quant aux conseils des prévenus, ils avaient invité le juge de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Mbour à prononcer l’acquittement de leurs clients.

Cheikh Béthio Thioune et dix-neuf de ses disciples, dont le procès s’est ouvert le 23 avril à Mbour, étaient poursuivis entre autres, pour association de malfaiteurs, recel de malfaiteurs, recel de cadavre, complicité de meurtre, non dénonciation et détention d’arme sans autorisation. Ils comparaissaient notamment pour le meurtre en 2012 de deux de leurs condisciples, Bara Sow et Ababacar Diagne. Les victimes avaient été torturées à mort avant d’être enterrées à Médinatoul Salam, une localité de la commune de Mbour.

IGFM