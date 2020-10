Urgent – Remaniement : Ces ministres ne seront pas le prochain gouvernement de Macky Sall

De l’air à tous les étages du pouvoir, c’est la promesse que l’on entend ces jours-ci en coulisses. Un nouvel air, pour décoiffer et redonner confiance à des Sénégalais qui doutent sur de nombreux sujets. La relance économique post-Covid, la justice, la sécurité… les réformes suspendues … Sur tous ces fronts, Macky Sall va devoir trouver les bons appuis.

Le président de la république, Macky Sall qui a dissout son gouvernement ce mercredi a déjà fait sa liste forte d’une trentaine de ministres. Dakarweb a appris des sources dignes de foi, que le Chef de l’Etat pendant ses 15 derniers mois s’est rendu compte son équipe est truffée de ministres très limités. Son fast-track est voué à l’échec Macky a décidé se séparer de 11 de ses ministres.

Il s’agit de Zahra Iyane THIAM, Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et Solidaire. Sa dernière bourde sur Touba est restée sous la gorge du président de la république. En plus elle n’a pas puis ramené la sérénité dans son ministère où plusieurs cadres ont été mis au frigo. Au mois d’Aout beaucoup d’inconnus ont été promus sur sa proposition. Néné Fatoumata TALL, Ministre de la Jeunesse par ailleurs bras droit d’Aliou Sall, sera virée malgré sa proximité avec le petit frère du Chef de l’Etat. Elle est accusée de manque de vision et d’absence de résultats dans ce ministre qui est au-devant de l’actualité avec l’immigration clandestine des jeunes.

Ndèye Tické NDIAYE DIOP, Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, son départ n’est pas une surprise. Elle fâche le président presque chaque mercredi avec les communiqués du conseil des ministres souvent truffés de fautes élémentaires. Abdoulaye DIOP, Ministre de la Culture et de la Communication va quitter aussi. Le maire de Sedhiou sera remplacé par un haut cadre de Sedhiou dont nous tairons le nom.

Aminata Assome DIATTA, Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, elle a beaucoup ses limites. Le président s’est rendu compte que le ministère était trop grand pour a « cousine »d’Ousmane Sonko. Mais nos sources révèlent qu’elle risque de remplacer Zahra. Dans ce lot de départ il faut noter celui de Sophie GLADIMA, Ministre des Mines et de la Géologie. Cette dame discrète va aussi céder pour prendre un poste à la présidence. Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoire, va prendre sa retraite anticipée.

Alioune NDOYE, Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, qui a rejoint ce gouvernement suite au départ pour le HCTT. Selon les sources de Dakarweb, le Président a décidé de reprendre ce poste pour un de ses proches. Et le président va octroyer pour ce nouveau, un seul poste au PS. Même scénario pour le PIt. SAMBA SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les Institutions ne sera pas dans ce futur gouvernement. Par contre le parti de feu Dansakho va se contenter d’une agence juteuse. Mariama SARR, Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, a certes duré dans ce gouvernent, mais cette voici c’est fini pour elle.

Amadou BA, Ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’Extérieur ne sera pas partant. Le président a décidé de « couper » ses pieds. Macky qui veut se présenter en 2024 a reçu des informations sures que son ministre des affaires étrangères profitait de ses tournées diplomatiques pour tisser son réseau. Malick SALL, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice son départ n’est pas une surprise. Son département est miné par plusieurs maux surtout depuis son arrivée. Sur le plan politique Macky Sall s’est rendu compte que son ami ne pèse rien du tout au Fouta. Il sera remplacé par un ancien proche de Sonko.

Ceux qui vont changer de poste…

Aly Ngouille NDIAYE, Ministre de l’Intérieur est attendu au ministère des affaires étrangères. Abdoulaye DIOUF SARR, Ministre de la Santé et de l’Action sociale âpres ses nombreux échecs, le président a décidé de lui confier le Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoire pour une sortie honorable. Il revient d’ailleurs à la Case de départ. Cheikh Oumar HANNE, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation va changer de poste. Il sera dans un département moyen juteux.

Abdou Karim FOFANA, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, malgré ses séries propagandes, il va perdre son poste pour un département moyen influent. Sidiki KABA, Ministre des Forces armées va céder pour revenir auprès de Macky Sall.