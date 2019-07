Urgent- Révolution de la Lutte : Un super tournoi de roi des arènes

Balla Gaye, Bombardier, Eumeu Sène et Modou, voici les quatre rois des arènes en activité. Ils se sont affrontés tour à tour pour devenir roi des arènes. Mais qui est véritablement le vrai roi de la lutte avec frappe. Si le CNG a toujours crié urbi et orbi que le seul roi des arènes reconnu est Manga 2, l’occasion est trop belle pour désigner un deuxième roi des arènes officiel entre ces quatre.

La révolution de la lutte avec frappe est devant nous. Un super tournoi des roi des arènes est incontournable aujourd’hui entre ces quatre. Evidemment, ce sont des montants colossaux qui seront mis en jeu pour ces affiches alléchantes. Mais les grands promoteurs de la lutte ont déjà l’expérience et savent comment s’y prendre : Gaston Mbengue, Aziz Ndiaye, Luc Nicolai et Moustapha Diop, organisateur de Modou Lô vs Eumeu devront se réunir pour trouver les combinaisons nécessaires pour mettre sur pied ce tournoi.

Ce tournoi qui serait historique à n’en pas douter, sera l’évènement phare de la lutte avec frappe en 2020 s’il venait à se matérialiser.

Les grands promoteurs doivent s’allier pour révolutionner la lutte

Car, Modou Lô, le nouveau roi des arènes a devant lui deux adversaires principaux : Bombardier et Balla Gaye. Deux lutteurs qui l’ont battu par le passé. Autrement dit, on va revivre les mêmes combats et les mêmes affiches à tour de rôle. Et une couronne qui va valser.

Mais pour que ce débat de roi des arènes soit définitivement tranché, un super tournoi des rois des arènes doit voir le jour entre ces quatre ténors pour désigner le roi des rois de la lutte avec frappe de concert avec le CNG.

En attendant, l’actuel roi des arènes Modou Lô va savourer son sacre avec ses supporters. Ah oui, lundi 30 juillet 2019, l’arène va se réveiller avec un nouveau roi des arènes. Et ce roi s’appelle Modou Kharagne Lô. Vive Kharagne..Vive Parcelles. Sacre mérité.

luxew.info