C’est désormais chose faite Sadio Mané vient de hisser haut le drapeau du Sénégal. Il vient de remporter la champions League avec son club le Liverpool FC face à Tottenham sur un score de 2-1 avec un but sur penalty de Mo Salah et un but de Origi pour boucler la boucle.

La rédaction de Galsen221 adresse ses vives félicitations au Gaindé National, la lumière de Bambali, SADIO MANÉ!