On vous annonçait un célèbre comédien de la Tfm testé positif au Covid-19. Beut7 en sait un peu plus. Il s’agit de Samba Sine Alias Kouthia. Il a été testé positif et actuellement pris en charge par les services du ministère de la santé. Les membres de son équipe de Kouthia show ont été tous prélevés.

