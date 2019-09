Selon les sources de Senego, ils se dirigeaient vers la Place de l’Indépendance, suite à une vaste opération de sensibilisation et de distribution de flyers et de documents dans les artères, marchés, gares routières, entre autres, pour informer les citoyens et les appeler à la mobilisation pour tirer au clair l’affaire sur le fer de la Falémé et le « scandale à 10 milliards FCfa » révélé par BBC et qui mouille le frère du président, Aliou Sall.

Gestion polémique du pétrole

La gestion du pétrole et du gaz récemment découverts au Sénégal et dont l’exploitation est prévue à partir de 2021 suscite déjà de nombreux polémique. D’un côté, il y a les leaders de l’opposition politique et de la société civile qui considèrent que le gouvernement gère de manière opaque, ces ressources, ce qui est inacceptable, à leurs yeux.

Frank Timis

Pour rappel, depuis bientôt cinq ans, l’attribution de concessions d’exploration gazière et pétrolière à l’homme d’affaires controversé Frank Timis fait polémique. En cause, le rôle joué en coulisses par Aliou Sall, le frère cadet du Président sénégalais, qui alimente les soupçons de népotisme, conflits d’intérêts et corruption.