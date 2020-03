Sokhna Aida Diallo, la 3e épouse du défunt guide des « Thiantacônes » Cheikh Béthio Thioune, a déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (Dic) contre un « Thiantacône » pour injures et menaces de mort.

Selon le journal L’Observateur qui ébruite la nouvelle, ce disciple de feu Cheikh Béthio Thioune a été entendu durant toute la journée d’hier par les limiers de la Dic.

Le mis en cause, P. N., aurait envoyé à la veuve du «Cheikh» des vidéos et enregistrements sonores dans lesquelles il la menace de mort et la traite de tous les noms d’oiseaux.

Au terme de son audition, informe encore le journal dans sa livraison de ce jeudi, il est rentré chez lui après avoir nié les faits qui lui sont reprochés.