Urgent: Sokhna Aïda Diallo traîne le préfet de Mbour devant le ministre de l’Intérieur

La veuve de feu Cheikh Béthio Thioune, a commémoré le Magal 2020 dans la sobriété à Madinatoul Salam suite à l’interdiction du préfet de Mbour de célébrer l’évènement religieux sur la voie publique. Sokhna Aida Diallo, guide d’une partie des Thiantakones, a révélé lors de la cérémonie, que son défunt mari lui avait « averti ».

« Cheikh Béthio Waxone nama di nga degue lou nek, di nga guiss lou nek, mais nekal si li nga nek rek (Cheikh Béthio m’avait dit que je ferai objet de calomnies, que je vivrais toutes sortes de brimades, mais que je ne dois jamais abandonner, en wolof) », a-t-elle déclaré.

Selon L’Observateur, Sokhna Aida Diallo a fait savoir rien dans cette affaire ne lui fait mal. « Rien ne me fait mal dans cette histoire, au contraire, cela m’a permis d’avoir plus de bœufs que prévu. Nous en avons distribué à Ngabou et le double a été amené à Madinatoul Salam. Nous avons rendu heureuses de nombreuses personnes et cela c’est l’essence du Magal ».

