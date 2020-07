C’est le cœur meurtri que le député Seydina Fall “Bougazelly” nous annonce le décès de Fatou Bintou Faye dit “Yaye Seck”. Elle fut sa responsable des femmes apéristes à la commune de Golf.

Témoignage

“Elle a tout fait pour moi et le parti. Elle m’accompagne au sein de l’Alliance pour la République (APR) depuis 2000… Elle m’a toujours soutenu. On s’est même parlé avant-hier. Elle m’a toujours assisté. Elle fut la meilleure dans son domaine et aucun politicien ne lui arrivait à la cheville, particulièrement en matière de mobilisation. J’avais une confiance aveugle en elle…“, a réagi Bougazelly au micro de Senego.

Asthme fatal

Fatou Bintou Faye s’en est allée des suites d’une courte crise d’asthme. Et c’est après avoir été évacuée, ce matin, à l’hôpital le Dantec qu’elle a finalement rendu l’âme.

Funérailles

La levée du corps se déroulera à la mosquée de Fith Mith, à Guédiawaye. L’enterrement est prévu cet après-midi, à 17 heures, au cimetière de Yoff, au côté de sa mère.

