Les étudiants alertés ont vidé le Pavillon A. Où s’est déclaré le feu au niveau des chaudières de la cuisine du restaurant. Mais l’incendie a été promptement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Le camion fourgon mobilisé a pu circonscrire et éteindre le feu.

PUBLICITÉ

Et, plus de peur que de mal, le dépôt de gaz abrité par le Pavillon A a été épargné. Pour l’instant, les causes du sinistre ne sont pas encore connues. La déclaration du chef de brigade des sapeurs-pompiers est attendue pour édifier davantage.

En attendant, les autres restaurants du campus sont pris d’assaut par les étudiants, en attendant d’y voir plus clair.