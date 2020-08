Le monde de la lutte en deuil. Le jeune lutteur de Rufisque, Assane Diop, plus connu sous le nom de Papa Yada numéro 2, n’est plus. Il est décédé ce lundi 3 août après un tragique accident. Un décès qui plonge sa localité d’origine dans l’émoi et la consternation.

La Redaction de sunubuzz présente ses condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à tous les lutteurs.

Cet article Urgent – Un lutteur sénégalais perd la vie dans un accident est apparu en premier sur Sunubuzz.