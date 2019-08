Le collectif Ànd Sàmm Jikko Yi a déjà déposé une plainte auprès du procureur de la République contre Ouzin Keïta pour ses tenues lors de son anniversaire.

Ànd Sàmm Jikko Yi reproche à Ouzin Këita d’avoir porté deux tenues attentatoires et extravagantes lors d’une soirée d’anniversaire qu’il a organisée au Cices. C’est ainsi qu’ils ont saisi le procureur pour le délit d’

outrage public à la pudeur

.

» Monsieur le procureur, Nous venons porter à votre connaissance les faits suivants afin d’obtenir des poursuites aux fins de répression de votre institution contre le dénommé Ouzin Keita pour délit d’outrage public à la pudeur », a écrit le collectif au Procureur.

« Les faits se sont déroulés lors de son concert du 24 Aout au CICES. La personne sus-visée a organisé une soirée au cours de laquelle il a porté deux (02) tenues attentatoires et extravagantes, digne d’un « Drag queen » , largement repris par les médias et les réseaux sociaux, heurtant le corps social de notre pays dans sa conscience et ses dogmes « , mentionne la plainte.

Ànd Sàmm Jikko Yi soutient que ces actes constituent, « sauf meilleur avis, des délits d’outrage public à la pudeur et sont réprimé par l’article 318 du code pénal ».

« Soucieux de la préservation des valeurs morales et religieuses de ce pays, le collectif souhaiterait que des poursuites idoines soient engagées par les services compétents afin que ces faits soient réprimés à leur juste valeur au regard des dispositions du code pénal ».

