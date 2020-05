Intelligemment et surement, le Président Macky Sall résiste encore, malgré les cas qui s’amoncellent. Et la prochaine étape est en étude avancée.

Contrairement aux apparences, le Président Sall s’active sans relâche à contenir la pandémie. Avec les assauts répétés du virus sur le système sanitaire, le Sénégal contrairement à ses pairs africains, reste encore debout. Ni confinement général, ni arrêt économique, le modèle sénégalais impressionne même outre- manche. La pauvreté de nos plateaux médicaux n’enlève en rien le dévouement du personnel médical regroupé autour du Pr Seydi. L’homme qui a vaincu Ebola.

A ce jour, il est vrai que les chiffres sont inquiétants mais pas à un stade italien. Après le couvre-feu, la reconduction de l’état d’urgence, le port obligatoire du masque, les autres mesures afférentes tardent à limiter les contaminations. Et s’y ajoute, la restriction dans les marchés. Et malgré cette batterie de mesure, la courbe pointe toujours vers le haut. Les cas dits communautaires ont faussé la stratégie du ministère de la santé et commencent à faire peur et à agacer. Dès lors, la mesure qui se prépare est une autre stratégie qui, surement, limitera la progression du virus. Alors, en haut lieu, l’idée de confiner les sénégalais tous les week-ends de même que l’interdiction de circuler pour tous les véhicules transport comme particulier est agitée.

Au niveau des forces de sécurité, les effectifs ont été doublés et l’armée sera mise à contribution pour une meilleure efficacité. Selon une source médicale, ce confinement à venir risque de créer une ruée dans les marchés mais s’empresse de penser à l’optimisme. « La régulation actuelle des marchés pourrait atténuer mes craintes. » En tout cas, l’Etat prend très au sérieux les risques d’une propagation à grande échelle avec les cas communautaires et le nombre de mort qui augmente de jour en jour n’est pas pour rassurer.

Pape Amadou Gaye

