URGENT: Vidéo – La voiture du ministre MATAR BÂ caillassé au stade par des étudiants sénégalais au stade

Cela vient de se passer à l’instant. Alors que le ministre des Sports, Matar Bâ, s’apprêtait à entrer dans le stade du 30 juin à la tête d’une délégation venue suivre le match Sénégal – Tanzanie, des supporters sénégalais, apparemment étudiants établis au Caire, ont tout simplement caillassé la voiture du ministre, réclamant des tickets d’entrée au stade. L’ancien PM, Souleymane Ndéné Ndiaye, membre de la délégation, s’est offusqué du comportement des jeunes. Pourtant, hier seulement, le président de la fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, remettait un montant de trois millions aux représentants des étudiants sénégalais pour leur permettre de s’organiser et assister aux matchs du Sénégal. Apparemment, cet argent risque de faire plus de dégâts qu’il ne résoudra de problèmes…

