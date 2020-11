Urgent: Voici la nouvelle liste du gouvernement du Sénégal

Le Gouvernement du Sénégal est nommé par le président de la République qui est lui-même le chef du gouvernement à la suite de la suppression du poste de Premier ministre le 14 mai 2019 en application de la loi constitutionnelle du même jour.

Composition

L’actuel gouvernement du Sénégal est composé de 33 ministres et 3 secrétaire d’État :

Ministre d’État, Secrétaire général de la Présidence de la République : Oumar Samba Ba

Ministre d’État, Secrétaire général du gouvernement : Abdou Latif Coulibaly

Ministre des Forces armées : Sidiki kaba

Ministre de l’Intérieur : Antoine Felix Diome

Ministre des Finances et du Budget : Abdoulaye daouda diallo

Ministre des Affaires étrangères, et des Sénégalais de l’Extérieur : Aissata Tall Sall

Secrétaire d’État auprès du ministère, chargé des Sénégalais de l’Extérieur :

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Malick Sall

Ministre du Développement communautaire, l’Équité sociale et territoriale :

Ministre du Pétrole et des Énergies :

Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public :

Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement : Mansour Faye

Secrétaire d’État auprès du ministère, chargé du réseau ferroviaire :

Ministre de l’Économie, du Plan, et de la Coopération : Amadou Hott

Ministre de la Santé et de l’action Sociale :

Ministre de l’Agriculture et de l’Équipement Rural : Abdoulaye Baldé

Ministre de l’Eau, et de l’Assainissement : Serigne Mbaye Thiam

Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants : Ndeye Sali Diop Dieng

Ministre du Tourisme et des Transports aériens: Alioune Sarr

Ministre des Pêches et de l’Économie maritime : Alioune Ndoye

Ministre de l’Éducation nationale : Mamadou Talla

Ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires : Oumar Gueye

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : Cheikh Oumar Hann

Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries :

Ministre de Environnement et du Développement Durable : Abdou Karim Sarr

Ministre des Mines et de la Géologie :

Ministre des Sports : Matar Ba

Ministre de l’Élevage et des Productions Animales : Aly Sallé DIOP

Ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions : Samba SY

Ministre de l’Urbanisme, du Logement/ et de l’hygiène publique :

Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises: Aminata Assome Diatta

Ministre de la Culture et de la Communication : Abdoulaye Diop

Ministre de la Jeunesse : Néné Fatoumata Tall

Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire :

Ministre de l’Emploi, de la formation professionnelle et de l’Artisanat : Dame Diop

Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications : Yankhoba Diattara