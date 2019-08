Un bus en partance à Dakar a dérouté à hauteur de Badiouré à 12 km de Bignona faisant 4 mort et plusieurs blessés. Le bus qui avait à son bord plus de 60 personnes s’est renversé. Pour l’instant quatre personnes ont perdu la vie et plus de 30 autres s’en sont tirées avec de graves blessures, informe zik fm.

Au moment où ces lignes sont écrites, l’hôpital régional de Ziguinchor est pris d’assaut par la population ainsi que les proches des passagers du bus. Sur place, médecins comme pharmaciens se sont tous réunis pour les premiers soins.

Mis au courant de l’accident, le préfet de Badiouré s’est vite rendu sur les lieux.

A noter que l’accident s’est produit sur la route nationale numéro 4. Les passagers étaient partis passer la fête de Tabaski chez eux.