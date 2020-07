Le rappeur américain, August Alsina a révélé qu’il a eu une histoire d’amour de quatre ans avec Jada Smith et que Will Smith l’avait approuvée.

Il a fait la révélation dans une nouvelle interview avec Angela Yee. Angela a également évoqué de vieilles rumeurs selon lesquelles August avait une relation avec Jada.

Les deux avaient été photographiés ensemble et August a mentionné Jada dans sa chanson de 2019 “Nunya (Remix)”. Nombreuses sont les personnes qui ont confirmé qu’il sortait avec Jada.

Selon lui: “c’est parce que les gens ne connaissent pas nécessairement la vérité, mais je n’ai jamais rien fait de mal. . En fait, je me suis assis avec Will [Smith] et j’ai eu une conversation en raison de la transformation de leur mariage en partenariat de vie… il m’a donné sa bénédiction”, a révélé l’artiste.

August Alsina, âgé de 27 ans, a été présenté à Jada Pinkett Smith, 48 ans, en 2015 par son fils Jaden. Il explique qu’ils sont devenus très proches, même en vacances avec la famille à Hawaï, en 2016, et encore plus en participant ensemble aux BET Awards, en 2017.

Le principal intéressé assure d’ailleurs que cette histoire va au-delà du sexuel : “je me suis totalement donné à cette relation pendant des années de ma vie, et j’ai vraiment, vraiment, vraiment profondément aimé, j’ai une tonne d’amour pour elle. Je me suis consacré à cela, je me suis entièrement consacré à cela – à tel point que je peux mourir maintenant et me dire que je me suis vraiment donné à quelqu’un.“

“Je sais que je suis complètement béni et cette conversation est difficile parce qu’elle est tellement difficile à comprendre pour les gens, mais – une fois qu’elle commence à m’affecter, je dois parler de ma vérité”, a fini par lâcher le rappeur qui se retrouve au cœur de toutes les discussions.



Contactée par Page Six, l’équipe de Jada Pinkett Smith assure pourtant que tout cela n’est “absolument pas vrai”.

AfrikMag

