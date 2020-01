La décision de Donald Trump de tuer le général iranien Qassem Soleimani continue de diviser aux Etats-Unis. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a adopté jeudi une résolution pour limiter les pouvoirs de Donald Trump de lancer des opérations militaires contre l’Iran.

Mais la portée de cette résolution est surtout symbolique car le texte n’a que très peu de chance d’être ensuite adopté au Sénat, à majorité républicaine.

En théorie, selon le premier article de la Constitution américaine, c’est le Congrès qui est habilité à déclarer la guerre, mais dans ce cas, Donald Trump estime que ce n’en est pas une.

« Il y a ce gars [Soleimani] qui a massacré des civils partout, des militaires, quiconque était sur son chemin, et nous avons Bernie et Nancy Pelosi, qui disent : ‘Comment osez-vous le neutraliser de cette façon, vous devriez obtenir la permission du Congrès ! Vous devriez venir nous voir et nous dire ce que vous voulez faire ! Vous devriez venir nous le dire afin que nous puissions faire fuiter la nouvelle aux diffuseurs de fausses informations’ », a déclaré avec ironie le président américain en montrant l’arrière de la salle.

Trois Républicains en faveur de la résolution

Si la résolution reconnaît le « droit inhérent » du gouvernement à agir pour défendre les Etats-Unis « face à une attaque armée imminente » et que le gouvernement iranien « soutient le terrorisme », elle avance aussi que l’élimination du général puis la riposte iranienne « risquent de mener à une escalade significative des hostilités ».

A noter que trois Républicains ont voté en faveur de la résolution, malgré les appels de Donald Trump à faire bloc contre.