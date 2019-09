Siteu tisse petit à sa petite toile en Mma. En effet, après sa première sortie sanctionnée par une victoire, le lutteur prépare sa seconde confrontation. Mais comment a-t-il intégré la Mma ? Siteu donne la réponse à nos confrères de Lamb. «C’est un ami qui s’appelle Abdou Lagacy qui m’a poussé à entrer dans le Mma. Abdou connait bien ce sport puisqu’il l’a pratiqué. Il est un passionné de ce sport. Il est d’ailleurs mon agent et aussi le manager d’autres combattants. Il m’a parlé du Mma au moins pendant 2 ans. Avant de partir aux Usa, j’en ai également discuté avec mes amis. Ils ne me croyaient pas. Mais moi j’avais la conviction que je pouvais réaliser de bonnes choses dans cette discipline. Parce que persuadé que le Mma n’est l’apanage de personne», a-t-il expliqué Les arts martiaux mixtes ou mixed martial arts (MMA), sont un sport de combat complet. Il associe pugilat et lutte au corps à corps.