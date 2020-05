Donald Trump s’en est sévèrement pris à George Bush. Des attaques qui sont venues 24 heures seulement l’appel de l’ancien président demandant les américains de s’unir pour combattre le corona virus.

L’actuel locataire de la maison blanche ne pardonne pas à George Bush de ne pas l’avoir soutenu au moment où les accusations croulaient sur lui.

« Oh bye the way, j’apprécie le message de l’ancien président Bush, mais où était-il pendant la mise en accusation, appelant à mettre la partisanerie de côté » a twetté Donald Trump. Avant d’ajouter « Il n’était nulle part pour s’élever contre le plus grand canular de l’histoire américaine ! ».

« Nous ne pouvons pas permettre que la séparation physique devienne un isolement émotionnel. Cela exige de nous, non seulement de la compassion, mais aussi de la créativité dans notre action. Rappelons-nous combien nos différences sont minimes face à cette menace commune. En dernière analyse, nous ne sommes pas des combattants partisans, nous sommes des êtres humains, tout aussi vulnérables et tout aussi merveilleux aux yeux de Dieu » avait déclarait Bush Fils.

Mouhamadou Sissoko-Senegal7