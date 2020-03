GFM – (Dakar) – Après son arrestation et la plainte annoncée de l’ordre des médecins du Sénégal, c’est au tour du ministre de la santé et de l’action sociale d’ester en justice le faux médecins Amadou Samba. La révélation a été faite par le Dr Aloyse Wally Diouf, directeur de cabinet du ministre sur les ondes de la Rfm. C’est pour mettre de l’ordre et surtout amener les sénégalais à l’essentiel: combattre le covid-19.

En effet, le faux médecins a profité de cette période de campagne de lutte contre la propagation du covid-19 pour arnaquer d’honnêtes citoyens. Son modus operandi consistait à diagnostiquer le virus chez des travailleurs sénégalais à la faveur d’un contrat qu’il signe avec ces entreprises. Il a été mis aux arrêts par la police.

IGFM