Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que le sieur Pape Ndiack Ngom, a été mis aux arrêts par les vrais pandores de la redoutée mais redoutable Section Recherches de la Gendarmerie nationale. Quid de son modus operandi? Nous avons appris qu’il appelait des autorités et/ou d’anciens gendarmes. Pape Ndiack Ngom se faisait alors passer pour le commandant de la SR. Il simule une panne ou un besoin urgent aux fins de se faire envoyer de l’argent au nom de Abdou MBENGUE (même nom que le vrai commandant de la Section de Recherches). À la question de savoir par quel procédé il récupérerait l’argent, nos sources nous soufflent qu’il détenait par devers lui une carte nationale d’identité au nom de Abdou MBENGUE. Avec cette pièce, il a fait un contrat de location. Il a en outre été trouvé porteur de beaucoup de reçus de retrait d’argent par wari envoyé au nom de Abdou MBENGUE par différentes personnes.

Dakarposte a appris que le gars est un récidiviste. À titre illustratif , au mois de janvier dernier, il a été arrêté par la Section de Recherches pour les mêmes faits. S’étant présenté comme un gendarme de la section de recherches à un voisin, ce dernier victime de vol l’a téléphoniquement sollicité pour une intervention. Il lui a alors demandé de lui envoyé de l’argent pour acheter du carburant afin de venir l’assister. Une l’envoi de vingt mille (20.000) francs fait, il éteint son téléphone et disparaît. La victime s’était plaint d’ailleurs à la SR qui a fait les recherches nécessaires pour l’arrêter. Déféré au parquet, il a été placé sous mandat de dépôt avant d’être jugé et condamné à deux (02) ans dont trois (03) mois fermes. Sorti de prison Papa NDiack NGOM marié à deux (02) épouses et père de trois (03) enfants n’a manifestement pas tiré les enseignements de son séjour carcéral. Peut-être nostalgique de Rebeuss, il s’est tout bonnement mis à se faire passer pour le commandant de la SR. Il a à nouveau été arrêté et déféré au parquet vendredi dernier pour usurpation de fonction et escroquerie.

