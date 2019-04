Utilisation des véhicules administratifs : Macky Sall prend de nouvelles mesures

Le Président de la République , Macky Sall, a présidé ce mercredi 17 avril 2019 le conseil des ministres. Il a en effet pris de nouvelles mesures pour réglementer l’utilisation des véhicules administratifs.

« S’agissant du parc des véhicules administratifs, le Président de la république a requis du gouvernement un nouveau dispositif réglementaire sur les conditions d’acquisition, d’affectation, d’utilisation et de cession des véhicules administratifs ; non sans instruire le Premier Ministre d’étudier la possibilité de remplacer les dotations budgétaires en carburant, entretien et réparation de véhicules par des indemnités représentatives », lit-on dans le communiqué du Conseils des ministres.