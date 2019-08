Uni’Com, une agence de communication, attrait devant la barre la chaîne britannique Bbc qui a utilisé frauduleusement ses images dans une vidéo axée sur le pétrole et le gaz au Sénégal.

Plainte

Suite à l’utilisation frauduleuse de ses images par la Bbc, dans son reportage intitulé, « The $10 Billion Energy Scandal », sur le pétrole et le gaz au Sénégal, Uni’Com Sénégal a porté, par le biais de son avocat-conseil, l’affaire devant les juridictions sénégalaises.

Audience

Par conséquent, relativement à la procédure enclenchée par son avocat-conseil, note Socé Ndiaye, Administrateur d’Uni Com Sénégal, l’audience est convoquée le lundi 26 août 2019, au Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, pour réparation au préjudice subi.

Manifestation de la vérité

Pour rappel, soupçonné de corruption par une enquête de Bbc sur le pétrole, Aliou Sall, maire de Guédiawaye et frère du président de la République, a démissionné de la Caisse des dépôts et consignations. Et, depuis lors, une une plateforme, Aar Li Nu Bokk ne cesse de multiplier sit-in et marches, à Dakar, et à l’intérieur du pays, pour la manifestation de la vérité.