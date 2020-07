Voilà une question que tout le monde a déjà dû se poser. Surtout les hommes… Voici donc quelques éléments de réponse…

Tout d’abord, l’excitation ! On pense à tort qu’elle est nettement moins rapide chez la femme que chez l’homme. Mais il semble en fait, d’après un étude scientifique, que les femmes mettent presque autant de temps que les hommes à atteindre l’excitation maximale : 664,6 secondes pour ces messieurs contre 743 secondes pour ces dames.

Concernant le temps nécessaire pour atteindre l’orgasme, il est d’environ trois minutes chez un homme, pour au minimum une quinzaine de minutes chez la femme. De plus, si l’homme a des orgasmes dès son plus jeune âge, la femme elle doit atteindre une certaine « maturité » sexuelle avant de pouvoir s’épanouir pleinement dans ses rapports. Il semble que 30 ans soit en moyenne l’âge où les femmes commencent en général à ressentir de manière régulière de « vrais » orgasmes. Et avant me direz-vous ? Tout d’abord, rien n’exclut qu’une femme ait des orgasmes avant cet âge, qui certes seront peut-être moins fréquents, tout dépend de sa capacité à se relâcher lors d’une relation sexuelle… Par ailleurs, les femmes rappellent très souvent qu’elles prennent beaucoup de plaisir à faire l’amour même… sans orgasme ! Alors messieurs, ne gardez pas l’œil rivé sur votre chronomètre. Un rapport court peut-être très intense et procurer beaucoup de satisfaction !



Focalisez-vous donc d’abord sur vos sensations et votre propre plaisir ! Parfois vous ne saurez résister à l’envie d’en finir très vite, d’autre fois vous préférez prendre votre temps et profiter le plus longtemps possibles de ces sensations qui vous envahissent. Soyez attentifs à votre partenaire, cela vous permettra d’harmoniser votre excitation sur la sienne. Si elle fait de même, votre couple saura intuitivement quand un rapport doit être court et intense ou quand il doit prendre un peu plus de temps…

Pour sortir de cette réponse un peu facile et évidente, je vous l’accorde, je dirais qu’un rapport durant entre dix et vingts minutes (préliminaires non-compris !) est une bonne moyenne. Notez toutefois que vous prendrez sûrement bien souvent plus de plaisir en retardant l’extase…

Florence Bayala

Buzzclic

L’article V0ici combien de temps doit durer un rapport $exuel normal est apparu en premier sur Snap221.info.