Après avoir décroché le titre de Roi des arènes, le 28 juillet dernier au détriment d’Eumeu Sène , Modou Lô mérite un repos bien mérité. En concertation avec son staff et ses dirigeants, Modou Lô s’est envolé depuis le début de la semaine vers l’Espagne plus précisément à Barcelone renseigne Senegal7. Il y séjournera quelques trois semaines pour y passer ses vacances. Une occasion pour Modou Lô de souffler et de bien récupérer après avoir disputé deux combats lors de la défunte saison.

