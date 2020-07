Menés par le ministère russe de la Défense et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa, la Russie a annoncé ce mercredi avoir achevé de premiers essais cliniques d’un vaccin contre la Covid-19 testé sur des humains, et qui doivent être totalement complétés d’ici fin juillet.

Ces essais ont débuté à la mi-juin dans un prestigieux hôpital militaire à Moscou sur un groupe de volontaires comprenant essentiellement des militaires russes, mais aussi des civils.

Le premier a été développé par le Centre national de recherche en épidémiologie et en microbiologie de Gamaleya et réalisé à l’hôpital militaire de Burdenko, tandis que le second a été donné pour tester des patients à la première université médicale d’État de Moscou Sechenov.

Selon des rapports russes, 20 personnes se sont portées volontaires pour les essais et après leur injection, on leur a demandé de se mettre en quarantaine à l’hôpital pendant 28 jours .

Les tests effectués sur les volontaires en Russie auraient montré qu’ils développaient une immunité contre la COVID-19, mais le nom du médicament n’a pas encore été révélé.

Le pays n’a pas divulgué d’informations sur le moment où le vaccin entrerait dans la production ou la distribution commerciale.

« La recherche est terminée et elle a prouvé que le vaccin est sûr. Les volontaires seront libérés les 15 et 20 juillet », a déclaré Elena Smolyarchuk, chercheuse en chef du Centre russe de recherche clinique sur les médicaments de l’Université de Sechenov, à TASS Newswire le lundi 13 juillet.

La Russie a signalé 719 449 cas de coronavirus, dont 11 188 décès liés à la maladie.

Mais une une tâche ardue reste à faire… persuader les Noirs qui ont une profonde méfiance à l’égard des médicaments expérimentaux et des institutions médicales de participer à des essais cliniques pour aider à trouver un vaccin contre le coronavirus.

C’est dans ce sens que les experts ont révélé que le vaccin contre le coronavirus ne sera efficace que si les Noirs participent aux essais…

Cet article Vaccin contre la COVID-19: la Russie annonce les résultats de ses essaies est apparu en premier sur Sunubuzz.