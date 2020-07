Mais que se passe t-il à la 2Stv? Selon les sattelites du site d’information Sunubuzz, en moins de quelques jours trois des meilleurs journalistes de la rédaction de la 1ère chaîne privée du Sénégal ont déposé leur lettre de démission.

Le départ qui fera sans doute grincer les dents du boss El Hadji Ndiaye, c’est celui de Ben Makhtar Diop, par ailleurs directeur de l’information.

Il est annoncé à Dakar Tv International en compagnie de Kadior Cissé et d’autres employés de la télé.

À ce rythme, El Hadji Ndiaye risque de piquer une colère noire, et de ne plus voir grand nombre. On y reviendra plus amplement.

