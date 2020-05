En 2019, la tahitienne Vaimalama Chaves, a été élue Miss France. Mais la jeune femme ne garde pas que de bons souvenirs de son règne… Depuis la fin de son mandat elle peut enfin se consacrer pleinement à d’autres projets, notamment la musique, et s’ouvrir un peu plus à ses fans et aux Français de métropole et d’Outre-Mer qui l’ont élue. Elle s’apprête d’ailleurs à sortir son tout premier album et en a profité pour se confier sur les moments difficiles de son année Miss France.

Pour nos confrères de Closer, Vaimalama Chaves a voulu parler de ces moments douloureux, des critiques, de la surmédiatisation etc… « La surexposition médiatique m’a aidée à prendre beaucoup de recul et ça m’a libéré d’un poids énorme. Le jugement des gens est omniprésent et j’en étais beaucoup affecté. Avant même d’ouvrir la bouche, certains me traitaient de débile. C’est violent non ? », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « C’est très important de garder de l’humour en toutes circonstances. Plus personne ne peut me blesser. Un os qui se casse devient encore plus solide… Et bien j’ai eu tellement de fractures que je suis incassable ».

Mais la jeune femme s’apprête à affronter de nouvelles critiques. En effet, alors qu’elle se lance dans la chanson, elle avoue : « Envisager un métier artistique ne fait pas partie des codes à Tahiti, et encore moins de ceux de mon père. Chanteuse n’est pas un » vrai métier « pour lui et il pensait que j’allais retourner vivre avec eux pour entamer une carrière plus concrète. Aujourd’hui, ils sont fiers de moi, mais ils sont incertains de mon avenir. » Mais le père de la jeune femme était également contre sa candidature à Miss France…

