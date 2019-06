Vainqueur de la LDC / Le message fort de Sadio Mané aux africains

Sadio Mané et Liverpool ont remporté la Ligue des Champions ce samedi face à Tottenham (2-0). Le sénégalais a été décisif avec un penalty obtenu après seulement une trentaine de secondes de jeu.

Après la victoire de son équipe, il s’est exprimé et a envoyé un message d’espoir au Sénégal et à toute l’Afrique.

« C’est incroyable. C’était un long chemin mais on n’a jamais baissé les bras. On savait que ce serait difficile, on a essayé et on a été récompensé, je suis ému. C’est de l’émotion et de la joie. Je ne peux même pas le décrire. Je suis juste fier et heureux. Je sais que tout le Sénégal était devant la télé, ils ont regardé le match. Ce n’est pas évident, mais il faut y croire jusqu’au bout. Il faut toujours croire en ses rêves : il y a beaucoup de jeunes et je leur souhaite le meilleur, il y aura d’autres sénégalais qui peuvent réaliser cet exploit. A tous, je leur souhaite bonne chance et je pense qu’il y aura d’autres africains qui vont la gagner », nous a confié l’ancien pensionnaire de génération foot.

Pour rappel, Sadio Mané, Mohamed Salah (égyptien), Joel Matip (camerounais) et Naby Keïta (guinéen) sont les quatre africains à soulever la coupe aux grandes oreilles cette saison.