Valenciennes jette l’ancre au Sénégal et pêche dans ses nasses Elimane Lam. Qui casse sa tirelire et devient le nouvel actionnaire du club français. Afin, dit-on, de développer le football au Sénégal. Cette perfusion de Cfa, pardon d’Eco, permettra à Valenciennes de respirer un peu…

Le nouvel actionnaire du club

Valenciennes compte un nouvel actionnaire depuis quelques semaines. Elimane Lam, homme d’affaires sénégalais, a investi 1 M€ dans le VAFC. De quoi permettre au club du Hainaut de respirer un peu, et d’apporter « un coup de pouce », comme il le confie à maligue2.fr, visité lundi par Senego.

Pour développer le football au Sénégal

« Un investissement reste un investissement. On veut donner des moyens pour franchir l’étape. [… Le but, c’est d’avoir un retour sur investissement. On travaille aussi pour des connexions de joueurs avec Valladolid. […] Valenciennes a toujours eu cet objectif en Afrique. Là, ça va faciliter les choses pour développer le football au Sénégal et faire des échanges avec les joueurs en Europe ».

Une bonne performance

A mi-saison, Valenciennes totalise déjà 30 points. Pour une équipe qui prétend jouer le maintien en Ligue 2. Valenciennes fait partie du top 5, après dix-neuf rencontres.

