Ce samedi 27 juin, Valérie Bègue fait équipe avec Nagui. En effet, l’ex-compagne de Camille Lacourt présente à ses cotés “Popshow”, une émission à laquelle elle avait déjà participé en 2015, mais en tant que candidate. Dans une interview qu’elle a accordée le 23 juin dernier au site Planet , l’ex-Miss France en a dit plus sur le concept de l’émission. “‘Pop Show’ est une émission avec des jeux autour de la musique, des blind tests, des paroles de chansons, des chanteurs, des pochettes d’albums. C’est la garantie de s’amuser, de chanter, d’avoir une bonne ambiance (…) Je crois qu’après cette période de confinement, on en a tous besoin (…) On s’est tous beaucoup amusés à tourner ensemble”.

Elle a ensuite confié pourquoi elle a accepté d’animer ce jeu télévisé aux côtés de Nagui. “C’est un cadeau tombé du ciel. Nagui est un ami de longue date. J’étais vraiment surprise quand il me l’a proposé, mais je n’ai pas hésité une demi-seconde car c’est rassurant d’être à ses côtés. C’est un gage d’enrichissement aussi bien personnel que professionnel. Quand Nagui propose quelque chose, on ne refuse pas (rires)”, a-t-elle poursuivi.

Un confinement discret

Pendant le confinement, Valérie Bègue a donné très peu de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Le 19 mars dernier, elle a posté une vidéo d’elle en train d’applaudir à 20 heures le personnel soignant. Quelques jours après, elle a rendu un bel hommage à sa maman, en première ligne face au coronavirus. En effet, cette dernière est auxiliaire de vie pour les seniors. “Ma mère est extraordinaire”, postait-elle dans sa story.

Et de poursuivre : “Sans masque tous les jours, elle continue de se rendre à leur chevet, pour prendre soin d’eux. Pour ne pas les laisser seuls. Pour leur offrir un peu de compagnie et de réconfort. Malgré le risque Covid-19. Elle a donc décidé de se coudre ses propres masques. Et ce n’est pas tout ! Elle a mis mon père à la machine à coudre. Ils réalisent maintenant ensemble des masques et les donnent gratuitement à ceux qui en ont besoin”. Le 2 juin, Valérie Bègue a fait son retour sur Instagram en postant une photo totalement noire, signe de son engagement en faveur du mouvement “Black Lives Matter” (“les vies noires comptent” en français). En début d’année, l’ex-Miss France apportait son soutien à la compagne de son ex Camille Lacourt, Alice Detollenaere, atteinte d’un cancer du sein dont elle est aujourd’hui guérie.

