Depuis son arrivée à Valladolid lors du dernier mercato hivernal, Hatem Ben Arfa n’a pas franchement réussi à convaincre. Trois petites entrées en jeu anecdotiques, pour 42 minutes de jeu au total, des critiques concernant son implication venant de ses partenaires et une hype qui est aussi vite retombée qu’elle était arrivée du côté de la ville de Castilla-et-Leon. Autant dire que l’aventure espagnole du joueur de 33 ans est loin d’être une réussite pour l’instant.

Mais vendredi soir, il était face à une opportunité en or d’enfin rendre la confiance accordée par Ronaldo Nazario, le propriétaire du club blanc et violet. Sergio Gonzalez avait ainsi décidé de procéder à des rotations pour la rencontre sur la pelouse, et Hatem Ben Arfa fêtait sa première titularisation. Seulement, le Français a clairement déçu sur la pelouse du Ramon Sanchez Pizjuan.

Premier joueur remplacé à Valladolid

Si son équipe a réussi à obtenir un bon résultat (1-1), l’ancien de l’OL et de l’OM a affiché un manque de motivation assez flagrant. S’il est vrai que le système assez défensif de son coach n’aide pas, c’est bien le joueur formé à Lyon qui récolte les critiques des supporters, sur les réseaux sociaux. « Tous les joueurs ont été au niveau à l’exception de Ben Arfa, qui a à peine laissé quelques détails et a fait tâche par rapport à ses 10 coéquipiers et surtout son compagnon d’attaque, le jeune formé au club Miguel de la Fuente », peut-on lire à son sujet sur Marca.

« Il n’a pas eu l’effet escompté, mais au moins, il a eu du temps de jeu », résume de son côté AS, pas franchement convaincu par la prestation insipide du numéro 3. Il a ensuite été remplacé à la 59e minute de jeu, étant le premier joueur à sortir du côté des Vallisoletanos. Autant dire qu’HBA est passé à côté d’une belle occasion, et ce match a donné raison à son entraîneur Sergio Gonzalez, critiqué par certains supporters qui voulaient voir le Français plus régulièrement…