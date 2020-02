PUBLICITÉ

Depuis que Vanessa Bryant a rompu le silence sur la mort de son mari et de sa fille, elle publie régulièrement des hommages émouvants à Kobe et Gianna sur Instagram. Bryant a maintenu un front solide, aidant les fans à rester informés de la retraite du maillot de Gianna et du prochain service commémoratif.

Mais dans son dernier article, elle a brisé ces murs, admettant qu’elle avait du mal à gérer la perte soudaine de son mari et de sa fille.

“J’ai hésité à exprimer mes sentiments avec des mots”, a déclaré Bryant dans son article. “Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient partis. Je ne peux pas traiter les deux en même temps. C’est comme si j’essayais de traiter Kobe étant parti mais mon corps refuse d’accepter mon Gigi ne me reviendra jamais . ”

“Pourquoi devrais-je pouvoir me réveiller un autre jour quand ma petite fille ne peut pas avoir cette opportunité?! Je suis tellement en colère. Elle avait tellement de vie à vivre. Ensuite, je me rends compte que je dois être forte et être ici pour mes 3 filles “, a déclaré Bryant.

Kobe et sa fille de 13 ans ont été tués le 26 janvier après le crash tragique de l’hélicoptère dans lequel ils montaient en Californie du Sud. Sept autres personnes, dont les coéquipiers de Gianna, ont également été tuées.