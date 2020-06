Les internautes saluent sa beauté

Pendant le confinement, les fans de “Demain nous appartient” ont dû s’armer de patience. Leur série préférée n’était pas diffusée, la faute au tournage interrompu en raison de la pandémie de coronavirus. Une période pendant laquelle Vanessa Demouy, actrice du programme, était entourée de ses enfants et a découvert une nouvelle activité . Mais l’ancienne comédienne de “Classe mannequin” est désormais de retour sur le petit écran avec ses compères de DNA. Si elle partage des moments de son quotidien sur les réseaux sociaux, c’est une photo au naturel postée dimanche 28 juin qui a retenu l’attention des internautes.

Il faut dire que l’ancienne compagne de Philippe Lellouche arbore un physique parfait. A 47 ans, la mère de Solal et Sharlie n’a rien à envier à personne. Sur son dernier post elle s’affiche au naturel. Pas besoin d’artifices, de maquillage ou encore de filtres pour dévoiler son joli visage sur lequel le temps ne semble pas avoir d’emprise. En légende de la photo où elle apparaît à la plage, Vanessa Demouy écrit : “Dimanche de rêve…”. Une photo à en faire pâlir d’envie plus d’un. Les internautes ne sont pas dupes et saluent la beauté de l’actrice. Parmi les commentaires, certains fans écrivent : “Tu es splendide”, “La fille qui ne vieillit pas !”, “Sublime !”, “Juste parfaite, zéro défaut, impressionnante tu es !”, “Magnifique Vanessa, Classe Mannequin n’a pas l’air si loin” ou encore “C’est fou les années vous rendent plus belle”, “Ravissante au naturel”.

Par Non Stop People TV