Tué le 27 avril 2011 dans son fief d’Abobo PK18 (Abidjan), la mort du commandant Ibrahim Coulibaly continue de défrayer la chronique. Une plainte portée devant les juridictions françaises contre Guillaume Soro pour assassinat du commandant Ibrahim Coulibaly a été révélée au grand public il y a 72 heures par les médias français. Quand Ouattara ordonnait le désarmement « par la force » d’Ibrahim Coulibaly (IB), le père du commando invisible.

La longue crise post-electorale qu’a connue le pays s’est soldée le 11 avril 2011 par l’arrestation de Laurent Gbagbo qui disputait le victoire de la présidentielle avec Alassane Ouattara. L’heure était venu pour le nouveau président Alassane Ouattara de mettre de l’ordre dans le pays mais aussi et surtout démanteler toutes les poches de résistance armées de son adversaire.

Pour le faire, il a donner des instructions fermes aux militaires. « Je vous instruis de demander aux chefs miliciens et au commandant Ibrahim Coulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Il faut que cela se fasse rapidement », a-t-il ordonné à la hiérarchie militaire. Et de poursuivre: » Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n’est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n’accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des Ivoiriens ».

Les ordres de Ouattara aux militaires

Ce message d’Alassane Ouattara, chef suprême des Armées a été perçu 5/5 par la hiérarchie militaire. En témoigne, la réaction de son chef d’État major d’alors, Philippe Mangou, après la déclaration. » Les instructions du Président de la République sur ces points sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier mais s’ils ne veulent pas obtempérer, en ce moment, nous allons agir par la force « , a fait savoir le général de corps d’armées Philippe Mangou.

A sa suite, Shérif Ousmane, alors commandant des Forces armées ses Forces nouvelles qui venaient de se fondre dans les Forces républicaines de Côte d’Ivoire est monté au créneau. Avec ses hommes pour sonner la fin d’Ibrahim Coulibaly. » Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites leur que IB c’est fini. Le président de la République s’appelle Alassane Ouattara « , a-t-il déclaré dans une vidéo, au terme des combats qui ont emporté Ibrahim Coulibaly.

Ibrahim Coulibaly dit IB en avril 2011 à Abobo

Au moment des faits, Alassane Ouattara était le chef suprême des armées et Guillaume Soro, Premier ministre et ministre de la Défense de la Côte d’Ivoire. Ibrahim Coulibaly était engagé dans les combats aux premières heures de ma rébellion armée du 19 septembre 2002. Il réclamait tout comme Guillaume Soro, la paternité de cette insurrection armée. Ce qui a créé une rivalité entre les deux hommes. Ibrahim Coulibaly a vécu longtemps hors de la Côte d’Ivoire jusqu’à l’avènement de la crise postélectorale où on l’a vu apparaître à la tête de la milice armée du Commando Invisible.

Jules Claver Aka

Afriksoir

